En el PRI no obedecemos a ningún Presidente de la República: Alejandro Moreno

El diputado federal y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aclaró que en la 65 legislatura, el tricolor no será subordinado de nadie, mucho menos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No recibimos órdenes de nadie, no nos subordinamos a nadie, no obedecemos a ningún Presidente de la República, ni presente ni pasado en este país", aseveró.