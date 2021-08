En el aire alianza entre PAN y PRI para elección de gobernador

Cd. Victoria, Tam.- Opiniones encontradas tuvieron los dirigentes estatales de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional sobre la coalición entre ambos institutos políticos, junto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), rumbo al proceso electoral 2022 para la sucesión en el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en ambos casos, los dirigentes partidistas coincidieron que será tema a definir por sus dirigencias nacionales.

"No la podemos descartar, estar abiertos a las condiciones y a tomar una decisión que favorezca siempre a Tamaulipas", dijo el dirigente estatal del PAN, Luis René ´Cachorro´ Cantú Galván en entrevista con un medio de comunicación local, "no estoy cerrado a eso, no tenemos más que obviamente el favorecer a Tamaulipas y el poder llevar a cabo en unidad, poder llevar a cabo este gran proyecto que sea en beneficio siempre de la ciudadanía y los tamaulipecos".