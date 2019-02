En aumento demanda del Seguro Popular

Río Bravo

Se mantiene en aumento demanda de afiliación al Seguro Popular a la población abierta e invitan a verificar y tramitar la póliza hasta con tres meses de anticipación para su fecha de vencimiento.

Esto a de que se eviten problemas y de que una vez vencida no puedan acceder a este tipo de beneficios en materia de salud que otorga el gobierno federal hasta su renovación, en virtud de que se han presentado múltiples casos en los que el o los titulares que figuran en la póliza no proceden a su renovación cada tres años o antes tal y como se indica, entonces ocurre que quienes forman parte de esos beneficios pero que no son los titulares de la póliza automáticamente quedan fuera.

El horario de atención es de lunes a viernes de las 8:00 a las 20:00 horas, y explican personal de la dependencia que atienden en cuanto a los tramites que ahora en el nuevo gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se mantiene con mayor atingencia la afiliación para las familias que no cuenten con ningún otro tipo de seguros.

Sin embargo es muy importante que revisen la póliza en cuanto hace a la fecha de vencimiento ya que una vez que esto ocurre el mismo sistema lo arroja, y rechaza el servicio a los beneficiarios porque sencillamente no aparecen, no obstante se les apoya para su rápida reafiliación, lo cual no debe ocurrir ya que es responsabilidad de los beneficiarios renovar la póliza.