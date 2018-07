En aumento los accidentes viales por falta de vigilancia

Río Bravo, Tam.



Ante la falta de equipo, personal insuficiente, y las unidades del departamento del Escuadrón Vial que se encuentran convertidas en chatarra, lo que en consecuencia y ante la falta de vigilancia, el número de accidentes vehiculares se disparó en lo que va del presente año se cuentan a 224 percances viales con un saldo de 86 personas lesionadas, sin especificar muertes.

Datos recabados por el reportero en cuanto a estadísticas de accidentes ocurridos en la ciudad, indican que el 95 por ciento se ha registrado debido a la falta de precaución de los conductores.

Los artículos con mayores incidencias que infringieron el reglamento fueron por falta de precaución, conducir en estado de ebriedad, en sentido contrario, no conservar el carril, no guardar la distancia debida, invadir carril, no hacer alto en arteria de preferencia, no ceder el paso, y exceso de velocidad.

El departamento del Escuadrón vial cuenta con 5 unidades que de nada le sirven pues se encuentran fuera de servicio convertidas en chatarra, con 15 elementos divididos en 2 turnos de 24 horas.

Entrevistado de manera breve el encargado del departamento José Rodríguez Alvarez refiere que prácticamente se encuentran concentrados, solo salen a los peritajes, algunos ven tos especiales, y ahora con lo de la Feria y Exposición Río Bravo, pero generalmente se encuentran concentrados en las instalaciones la mayor parte del día.