Se cuelan mascotas en contrataciones

The Wall Street Journal recreó casos alocados de reclutadores de talentos en los que mascotas estuvieron involucradas en procesos de contratación.

Candidato perfecto

El director ejecutivo de un fondo de inversión buscaba contratar a un abogado para su empresa.

Encontramos algunos excelentes abogados interesados en el puesto, pero después de las entrevistas los candidatos contaron que el director ejecutivo estaba acompañado de sus gatos a los que llamaba por números (1, 2, 3, 4...). en vez de por un nombre.

Les contaba a los candidatos cómo adquirió a cada uno de ellos y jugaron un papel importante en las entrevistas.

Un candidato dijo: "Creo que la entrevista salió bien, porque el gato número 4 seguía subiéndose a mis rodillas".

Así, que tuvimos que agregar una pregunta bastante inusual a nuestros próximos candidatos: "¿Eres alérgico a los gatos?"

-Katherine Loanzon, Kinney Recruiting LLC

Jugando a buscar

Entrevisté a una candidata para un puesto jurídico de muy alto nivel.

Estaba vestida muy profesionalmente y su apartamento estaba impecable.

Tenía un perro dálmata grande y no sólo estuvo en la sala durante la entrevista. Ella le lanzaba una pelota, él la devolvía y saltaba al sofá. Él fue realmente parte de esta entrevista.

Soy una persona que ama los perros, pero eso me distraía y no podía creer lo que estaba sucediendo

Al final no consiguió el puesto, no por el perro, simplemente porque no era la más calificada

-Cara Bain, Mayor, Lindsey y África

Ruido de fondo

Una vez llamé a un candidato y oí maullar a un gato. Habían contestado la llamada mientras estaban en una veterinaria. Entonces les dije que les marcaba después y me dijeron: "¡No, no, está bien!".

Pero como era una veterinaria, había más maullidos y perros ladrando, así que mejor nos reunimos al día siguiente.

-Kevin Redick, m/Oppenheim Associates