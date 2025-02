Cuestionan alcances y beneficios del salario mínimo

CIUDAD DE MÉXICO.- Los constantes aumentos al salario mínimo en México han desalentado la inversión en algunas zonas del país, sobre todo en el norte, de acuerdo con un integrante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El abogado Fernando Yllanes, miembro titular del Consejo de Administración de la OIT por los empleadores, indicó que con el último aumento en este año, el salario mínimo en la zona de la frontera norte ya se recuperó en 254.9 por ciento y en el resto del país en 135.6 por ciento.

"El salario mínimo en la zona de frontera norte ya está desalentando la inversión, la verdad. Lo que tenemos en esa zona son las maquiladoras.

En México, para atraer la inversión, se hizo un incentivo, se generó un beneficio fiscal y a partir de eso se dijo: 'ya con esto tienen cancha para absorber el incremento al salario mínimo', por eso hizo ese beneficio fiscal", expuso Yllanes durante el séptimo Congreso Nacional Fiscal de Reformas y Cumplimiento 2025, realizado por Thomson Reuters.

El incentivo al que hizo referencia el abogado es a los estímulos fiscales al nearshoring de la administración de Claudia Sheinbaum para que las empresas puedan deducir hasta un 91 por ciento en equipo y maquinaria para trasladar sus operaciones a México.

Asimismo, Yllanes expuso que otros de los problemas derivados a partir del alza al salario mínimo son la reducción en los tabuladores de sueldos y las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo.

"Ahorita la gran mayoría de los tabuladores que hay en el País ya se vieron alcanzados por el salario mínimo. Se nos van compactando los tabuladores, si el diferencial que hay entre un puesto y otro ya no es suficiente, ya no es atractivo y esto nos está generando en las empresas que no haya movilidad.

Otro problema que se nos presenta (con las organizaciones sindicales) es que, según la información oficial, la negociación de los contratos colectivos de trabajo en promedio en 2024 anduvo alrededor del 10 por ciento, pero yo revisé y la mayoría está entre el 5 y 7 por ciento".