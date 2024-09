Llaman a reforzar inversión eléctrica en México

Ciudad de México.- Ante los apagones eléctricos que se padecieron durante el verano en varios estados del país, el próximo Gobierno federal debe considerar invertir en líneas de transmisión y distribución de electricidad, de acuerdo con expertos entrevistados.

Luis Ignacio Olvera Ochoa, presidente de la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación, Inspecciones y Estandarización (AMUVIE), explicó que los apagones referidos no ocurrieron por falta de generación de energía eléctrica en el país, sino que el problema es la falta de infraestructura para su distribución.

"Sí hay la cantidad suficiente de generadores, el problema es cómo llevar esta energía que se genera hasta los puntos donde se consume. ¿Por qué no se invierte tanto en líneas de transmisión y en líneas de distribución? No es porque la rectoría del Estado no pueda darse cuenta de esta necesidad, se sabe y se encuentra en el plan desarrollo del sector eléctrico. No se hace porque es algo que no es una obra para presumir desde el punto de vista político", indicó.

Efrén Rodríguez Rubio, presidente de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos (UNCE), señaló que es crucial que el próximo Presidente de la República tenga la apertura para considerar un plan de inversiones en infraestructura eléctrica a largo plazo, que no se limite a un solo sexenio.

"El Presidente que llegue tiene que tener un plan de varios sexenios, una planificación estratégica (...), con el fin de que no nos vuelva a pasar lo que hoy en día estamos viviendo con la necesidad urgente de aumentar la red de transmisión", afirmó.

Para Víctor Cervantes Verdín, titular de la Agencia Estatal de Energía del Gobierno de Jalisco (AEEJ), debe estar en la agenda nacional el problema de la falta de inversión en líneas de transmisión y distribución.

"Yo sí considero que hace más sentido el promover al Gobierno federal que haya más apertura a la hora de emitir permisos. Me parece una necesidad que exista, por ejemplo, una delegación de la Secretaría de Energía en Jalisco, no nada más en estados petroleros", indicó Cervantes.

MURAL publicó en mayo que los daños en las empresas del Estado por los apagones eléctricos rondaron entre 200 y 250 millones de pesos, de acuerdo con Industriales Jalisco, organismo que aglutina a 24 cámaras y asociaciones empresariales.

Esperan a 1,800

Ayer se dio a conocer que el 24 Expo Congreso Electricon, que reúne a empresas de servicios y tecnología para la industria de la construcción eléctrica, se realizará del 2 al 4 de octubre en Expo Guadalajara, donde los organizadores esperan a mil 800 asistentes.