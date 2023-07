Desaprovechan mercado laboral

El Mañana / Staff

De acuerdo con el INEGI, en marzo de 2023 y con cifras ajustadas por estacionalidad, las entidades que mostraron los crecimientos mensuales más pronunciados en su actividad industrial, en términos reales, fueron: Michoacán de Ocampo, Tlaxcala, Durango, Querétaro, Guerrero y Quintana Roo.

El panorama del mercado laboral a nivel internacional ha cambiado en los últimos años. Tras la llegada de la pandemia ocasionada por Covid-19 en 2020, las economías del mundo se recuperaron gradualmente y regresaron a niveles de empleo similares o superiores al observado previo a la pandemia. Sin embargo, a la par de esta recuperación se ha observado una insuficiencia de mano de obra para llevar a cabo las actividades económicas.

Para dimensionar los retos enfrentados por las empresas mexicanas, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) realizaron un análisis que incluye cifras sobre la falta de personal en las empresas, así como una caracterización de la población en edad de trabajar que no está siendo aprovechada en el mercado laboral y en la economía mexicana.

Los datos sobre los retos laborales que enfrentan los negocios surgen de una encuesta llevada a cabo en el primer cuatrimestre de 2023 por #DataCoparmex a sus empresas afiliadas. En particular, se reportan 5 variables: 1) Dificultad para cubrir vacantes, 2) Negociaciones salariales, 3) Escasez de trabajadores calificados, 4) Rotación de personal y 5) Falta de recursos para ampliar el personal. En total, 75% de las empresas encuestadas en el país consideró que su reto principal en materia laboral radica en la insuficiencia de personal.

"A mí me toca, en esta presidencia nacional, visitar dos a tres ciudades por semana y empezamos a escuchar estos reclamos, nos decían -recuerdo que fue en Puerto Vallarta la primera vez que nos manifestaron- que el sector hotelero tenía ocho mil vacantes que no podía cubrir y nos llamó la atención. Entonces les pedimos ¿oigan, y de los demás sectores? ¿cómo están? finalmente nos dijeron, pues hay 25 mil vacantes en Vallarta-Bahía de Banderas. Pensamos que podía ser un hecho aislado, pero luego nos dijeron en Ciudad Juárez que tenían 75 mil vacantes", afirmó José Medina Mora Icaza, presidente de Coparmex.

INHIBEN ENTRADA

El análisis concluye que el problema de escasez laboral enfrentado por algunas empresas en el país no necesariamente refleja una insuficiencia de personas en edad de trabajar, sino que se debe a otras condiciones que inhiben la entrada de la población al mercado laboral.

UN DATO

En México hay más de 10 millones de personas que, a pesar de estar en edad de trabajar y tener potencial para hacerlo, no se encuentran ocupadas y no aportan su talento a la economía. Este grupo incluye a 2 millones de personas desocupadas, 2.6 millones de personas que no participan en la economía por encontrarse en un contexto que se los impide, y 5.8 millones de personas disponibles para trabajar pero que no participan en la economía por falta de incentivos.