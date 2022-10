Dudan pueda el país explotar relocalización

México vive una ocasión histórica para impulsar su producción y exportaciones, pero su capacidad para aprovecharla está en duda, coinciden instituciones financieras.

De acuerdo con un reciente reporte de JP Morgan, el país podría elevar el valor de sus exportaciones de bienes manufactureros a Estados Unidos en los próximos cinco años en 130 mil millones de dólares, pero si atiende temas esenciales para inversionistas se elevaría hasta 170 mil mdd.

Esto ocurriría si aprovecha el nearshoring o reubicación de una parte de la planta productiva de las empresas en países que están cerca de los principales mercados de consumo como EU, y a la par atiende la falta de infraestructura, inseguridad, políticas públicas y confianza de los inversionistas.

Sin embargo, también plantea que el valor de las exportaciones hacia Estados Unidos podría ser menor, de 80 mil millones de dólares.

En un reporte sobre cadenas de suministro y el potencial mexicano, Morgan Stanley asegura que el sector manufacturero de EU tiene que desprenderse de China, y eso puede aprovecharlo México.

Pero la falta de infraestructura, sobre todo en el sector energético, es un obstáculo para lograrlo.

"México no está preparado para esta próxima ola, ya que no ha invertido lo suficiente en el sector eléctrico, y las empresas estadounidenses que no tienen presencia en México se resisten", menciona.

EXPRESAN PREOCUPACIÓN

Afirma que la actual disputa entre México, Estados Unidos y Canadá bajo el T-MEC es testimonio de algunas preocupaciones expresadas -según una encuesta hizo- por los inversionistas internacionales en el país.

Asimismo asegura que la corrupción, la educación y la inseguridad también son obstáculos para atraer la inversión que detonará el nearshoring.

NECESARIA LA CONFIABILIDAD