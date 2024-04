Vulnera la inseguridad desarrollo económico

El Mañana / Staff

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), lamentó la creciente violencia en el país que afecta a todos los sectores de la población y que vulnera a los mexicanos. Y sostiene que la seguridad es un derecho humano que permite el correcto funcionamiento de la sociedad y tiene como objetivo asegurar la calidad de vida de los ciudadanos.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en febrero de este año se registraron seis mil 421 carpetas de investigación por robo a negocio; esto representa un 6.3% más que lo registrado en el mismo periodo de 2023.

Además, el 42.5% de las carpetas de investigación por robos a negocio fueron tipificadas con uso de violencia. Si se suman las carpetas iniciadas en enero de 2024, el número de robos asciende a 13 mil 355, un aumento del 5.4% respecto al año pasado. En promedio se han registrado 222.6 carpetas de robo por día en el país en lo que va del año. Este delito impacta en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas.

Pero la violencia permea a todos los ámbitos de la sociedad, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, el 59.1% de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades, consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, el 70.6% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 64.1 % en el transporte público; 55.0 % en el banco y 53.2 % en las calles que habitualmente transita. Es decir, más de la mitad de la población no se siente segura al salir de sus hogares.

La situación parece no tener mejoras, pues en la misma encuesta del INEGI, el 32.9% de la población de 18 años y más consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que el 23.4 % de la población dijo que la situación empeorará en los próximos 12 meses. La población no está confiando en que las autoridades resuelvan el problema de inseguridad en sus comunidades.

Preocupa que uno de los delitos más graves a nivel nacional, continúe teniendo cifras alarmantes. Tan sólo entre enero y febrero de este año, se registraron cuatro mil 854 víctimas de asesinato. En lo que va del sexenio, las víctimas ascienden a más de 175 mil, lo que representa un promedio de 92 asesinatos por día, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo al 29 de febrero 2024.

Respecto a la violencia que sufren las mujeres, ésta continúa siendo una constante que no ha podido ser erradicada y es necesario contar con la sensibilidad de las autoridades para que actúen en las necesidades específicas para eliminar esta problemática. Entre enero y febrero de este año, se registraron 117 feminicidios, hablando únicamente de las entidades que tienen este delito tipificado.

De acuerdo con el INEGI, en el 2021, en México vivían 65.5 millones de mujeres, de las cuales, el 70.1% había experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, sexual, económica, patrimonial o física. No se puede vivir en un país donde más de la mitad de su población ha sufrido una agresión por el simple hecho de pertenecer a un género.

La violencia en México también afecta a las personas por su profesión. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, en lo que va del año han asesinado a 11 periodistas y México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pues desde el año 2000 han asesinado a más de 160 periodistas. Actualmente nuestro país se encuentra en el lugar 128 de 180 como país para poder ejercer esta profesión.

La seguridad y libertad de expresión son un requisito básico para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar su potencial como seres humanos, por eso, Coparmex incluyó esta problemática como uno de los puntos clave que los candidatos a algún puesto de elección popular deben asumir dentro del "Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo".

Coparmex considera que la seguridad y la justicia son condiciones indispensables para recuperar la paz y para el crecimiento del país, por lo que es necesario dar un golpe de timón ya que la estrategia actual no ha dado resultados. Dicho viraje en la estrategia, más que policial debe ser social e integral, teniendo como punto de partida la escucha activa de las voces de las víctimas. Por ello se ha convocado al Foro de Seguridad "Acciones por la paz". De este espacio se extraerán propuestas para plantear una nueva estrategia integral que sea elevada a nivel de política de Estado. No habrá transformación si no se recupera la paz.

El Foro tendrá como objetivos actualizar un diagnóstico nacional en la materia y darle voz a quienes no la han tenido en los últimos años (mujeres, periodistas, víctimas de la violencia y sociedad civil); ambos aspectos nutrirán el Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo, mismo que complementará lo ya firmado por dos candidatos a la presidencia.

El foro se llevará a cabo el 16 de abril en el Hotel Sheraton María Isabel de Avenida Paseo de la Reforma a partir de las 9 de la mañana. Será un evento sin costo y es una invitación abierta a registrarse a todos los interesados en combatir la inseguridad en nuestro país.