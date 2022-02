Empodera a las de 50

"El personaje fue entrañable, muy inspirador para mujeres que me mandan cosas bien bonitas, que se inspiraron gracias a Alicia Montiel, eso te llena de mucho amor, de mucho respeto a la profesión, porque uno a veces no mide el impacto que tenemos", compartió la actriz , en entrevista.

Mayrín reflexionó que, en cuestión de amor, nadie debe detenerse por el qué dirán, pues cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera y andar con quien se les antoje, sin importar la edad.

"Es que uno a veces dice 'ya tengo 50 o 60 años', no, nunca es tarde para dar este paso y para encontrar el amor, justo estaba escuchando a una compañera de más de 70 años, quien dice que sólo a esa edad puede experimentar determinado tipo de cosas", aseveró.

Con el cierre de la telenovela, la estrella agradeció que el equipo que estuvo frente y detrás de las cámaras creara un buen ambiente de trabajo.

"Yo me sentía más que cobijada, con los directores que son unos grandes que te cobijan y hacen que tengas confianza y que te sientas bien acompañada y la historia es una maravilla y con fotógrafo, buen productor, el final es maravilloso, está emocionante", agregó.

Villanueva consideró que la acogida del melodrama de Las Estrellas no sólo está en que tocan el tema del empoderamiento femenino, ya que todos han aportado para crear una historia interesante y actual.

"(El éxito) Yo se lo atribuyo a que es una historia hermosa, inspiracional, está muy bien dirigida, fotografiada, se ven diferente, los tonos, la historia está hermosa y claro, tiene que ver que les guste los actores.

"Con Marcus Ornellas (Martín Guerra) no había trabajado, fue un súper compañero todo el tiempo. Con Alexis Ayala (Sergio Carranza) ya había tenido la oportunidad de trabajar y con Marcus tuvimos muy buena química, trabajamos con mucha confianza", mencionó.

Apenas terminó Si Nos Dejan y Mayrín ya está confirmada como estelar de la nueva producción de Rosy Ocampo, Vencer la Ausencia, en donde compartirá créditos con Alejandra Barros, Biby Gaytán y Ariadne Díaz.

Trabaja en sí misma

Aunque en pantalla y redes sociales siempre se le ve espectacular, Mayrín Villanueva dice que, como todos, tiene momentos en los que no se siente tan bella o especial.

"Todos tenemos esos días que no amaneces con tanta ayuda, pero se vale sentirte triste y enojado, somos cíclicos y el chiste es no abandonarse, uno va creciendo y la piel y el cuerpo no es el mismo, pero siempre debes llenar espacios internos y no decir como 'no tengo el cuerpo como el de hace años', el cuerpo va acabarse, pero tu mente no.

"A mí me gusta trabajar conmigo, me voy a terapias, talleres de meditación y siempre estar en una búsqueda de paz interior para que el amor propio crezca", reveló.

ASÍ LO DIJO

"Te puedes enamorar de esa persona sin importar la edad, el amor influye en muchas cosas, muchas veces te puedes reencontrar a través de otras cosas y eso es la onda, no sólo la parte física y pasional".

Mayrín Villanueva, actriz