Empleo a migrantes impulsado por STPS

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) definió con la industria maquiladora de Ciudad Juárez, Chihuahua, la estrategia para emplear a migrantes.

Horacio Duarte Olivares, subsecretario de empleo de la STPS, acordó con la organización Index Juárez impulsar la estrategia de inserción laboral de migrantes, como parte del acuerdo migratorio México-Estados Unidos.

En una reunión con empresarios de esa organización, el también encargado del Gobierno de México de la Atención de Migrantes de la Frontera Norte del País, planteó abrir oportunidades para emplear a migrantes en la industria maquiladora local en lo que se encuentran en el proceso de asilo con Estados Unidos. El presidente de Index Juárez, Pedro Chavira, mostró completa disponibilidad de la industria por emplear migrantes en sus empresas.

Los representantes de la industria maquiladora, expusieron a Duarte Olivares que al abrir estas alternativas de empleo ofrecerán los mismos beneficios que a sus colaboradores mexicanos. Para que los migrantes puedan obtener uno de esos puestos deberán cumplir con los mismos requisitos que se piden a los ciudadanos mexicanos como tener la mayoría de edad, que puedan registrarse en el SAT e IMSS, presentar una carta de antecedentes no penales, así como poder contar con cuenta bancaria.

La industria maquiladora, a través de su presidente Pedro Chavira, indicó al Subsecretario de Empleo que la solicitud de la carta de antecedentes no penales es para garantizar condiciones de estabilidad laboral al interior de las empresas para efecto de generar un ambiente laboral correcto. Explicó que la industria maquiladora cumple con certificaciones y estándares internacionales que perderían en caso de emplear personas que no cuenten con esos requisitos.

La recomendación por parte de Index Juárez es que los migrantes que sean empleados en la industria maquiladora cuenten con vivienda propia y los hijos de los colaboradores asistan a escuelas y guarderías en la ciudad.

En el encuentro también acordaron ampliar la estrategia e incluir a otros sectores económicos, para lo cual convocarán en las próximas semanas a una reunión a esos otros sectores.