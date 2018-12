Empleo a migrantes en las maquiladoras

Ciudad de México

Solamente cerca de 700 migrantes hondureños y centroamericanos de los 2 mil que se acercaron para pedir informes sobre asilo político o refugio cuentan con las habilidades y aptitudes para ocupar alguno de los 10 mil trabajos qué hay vacantes en las maquiladoras de México, de acuerdo con Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

El líder del sector maquilador dijo que de los 2 mil migrantes latinoamericanos, alrededor de mil 200 han tomado la decisión de iniciar los trámites para regular su estancia en México, de los cuales más de 600 ya casi concluyen el trámite, lo que les dará la calidad migratoria para pedir trabajo formal en la industria maquiladora y manufacturera de exportación o en algún otro sector de la economía.Afirmó que en la maquiladora se tienen 10 mil plazas libres, sobre todo en Aguascalientes, Tamaulipas, Puebla, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, que no han podido ocuparse porque no se permite flexibilidad de horarios en algunos puestos, no se cubre el perfil, o no se tienen los papeles en regla.