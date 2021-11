Empate hubiera sido muy justo

El técnico del América, Santiago Solari, aplaudió el esfuerzo que sus futbolistas mostraron en el Estadio Azteca, pues subrayó que a pesar del complicado calendario que han tenido en las últimas semanas, el equipo mereció el empate en el Clásico Joven.

"Es muy ajetreado el calendario y no da tregua, entiendo que el aficionado lo observa, pero los jugadores lo juegan y lo viven con su físico, ha sido un semestre muy apretado, con partidos que se repiten en muy poco tiempo, jugamos una Final hace poco más de 48 horas, y hoy el equipo hizo un gran esfuerzo, el partido estaba empatado hasta el último segundo, eso tal vez hubiera sido un resultado final justo.

"Siempre se pude mejorar, siempre hay espacio para la mejora, creo que ha sido, y todavía queda una fecha por disputarse, un semestre muy positivo, en el juego y en el resultado. Nosotros antes de este partido teníamos asegurado el liderato, evidentemente tenemos que dar la cara en estos partidos, como lo hemos hecho hoy, no digo que merecimos la victoria, pero me parece que se nos escapó el empate en el final", apuntó Solari.

El estratega argentino señaló que América no se quiere conformar con los 34 puntos que suman hasta el momento, por lo que dijo que buscarán más unidades en el compromiso ante Rayados, duelo que ven como una revancha luego de la caída en la Final de la Concachampions.

"Llevamos mucho tiempo seguido entrenando y compitiendo en el mismo nivel, y después encararemos la semana para enfrentar a Monterrey en la última fecha, para defender el escudo, la camiseta, y para sumar más puntos.

"No nos conformamos, sabemos que no nos puede alcanzar nadie, pero eso no nos conforma y queremos más puntos, además de que con Monterrey nos tocó enfrentarnos en la Final, ganaron ellos y entonces es una oportunidad de revancha", concluyó el DT de Las Águilas.

En tanto, el zaguero azulcrema Jorge Sánchez compartió que, a pesar de la derrota, el equipo se encuentra bien anímicamente y sabedor de que han forjado un semestre positivo.

"Ya pasó, es algo que ya no podemos hacer nada, más que plantar la cara y seguir adelante. Ahorita por circunstancias no se dio el partido pero estamos tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien, estamos en el primer lugar, así que con el ánimo arriba", declaró.