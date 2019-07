Emilio Lozoya revelará en los próximos días saqueo de Pemex en video

Ciudad de México.-

El abogado Javier Coello Trejo aseguró que su cliente Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien es acusado de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, en próximos días narrará cómo sucedieron los hechos que se le imputan y detallará el saqueo de la petrolera por parte de la administración pasada.

"En los próximos días, el licenciado Lozoya va a salir ante la opinión pública y va a narrar exactamente cómo sucedieron todos los hecho; tanto de la injusta imputación que le hacen de Odebrecht, que incluso la Fiscalía se comió una prueba (...) y obviamente va explicar lo de Agronitrogenados, lo de Ferntinal y va explicar cómo la administración anterior saqueó Petróleos Mexicanos", destacó.

Precisó que Pemex sufrió un saqueo, ya que no se combatió el robo de hidrocarburos, conocido como "huachicol", además que hubo un incremento de tomas clandestinas, una caída en la producción de petróleo y una desatención del gas.

"Todo eso él (Lozoya) lo va a decir, porque lo conoce perfectamente bien, y es mejor como yo le he dicho: que des la cara", destacó sobre las declaraciones que hará el exfuncionario por medio de un video a difundirse en redes sociales.

Al sacar a la luz esta información, apuntó el abogado, se busca que la opinión pública sepa la verdad de los hechos, ya que se señala a Lozoya por haber dirigido Pemex solo tres años, "pero nadie ha visto anteriormente su carrera profesional. No es posible que en varias partes del mundo se le admire por su capacidad profesional y aquí lo queramos hacer un icono de la corrupción".

Coello Tejo cuestionó que sean implicadas en este caso la madre, esposa y hermana de Lozoya, lo que en su opinión responde a una presión de las autoridades para que el exdirector de Pemex se entregue.

"De una vez le digo a la autoridad: no se va entregar. Vamos a litigar el asunto con la ley en la mano; vamos a acreditar que no es cierto lo de Agronitrogenados, vamos a acreditar que no es cierto lo de Odebrecht y vamos a acreditar quiénes estuvieron involucrados en la compra de Ferntinal", detalló.

En entrevista para Radio Fórmula, dijo que por ley solo el secretario de Hacienda puede autorizar el endeudamiento de la paraestatal, y que por medio de una figura jurídica en 2013 sacaron de Pemex 60 mil millones de pesos y en 2017, 75 mil millones.

"Yo no estoy diciendo que se lo robaban; se lo llevaban a la Secretaría de Hacienda y tengo los comprobantes y los oficios donde el subsecretario (Miguel) Messmacher le pide al director de Pemex que le envíe 60 mil millones en 2013 y 75 mil en 2014", adelantó sobre la información que revelará su cliente.

El abogado subrayó que todas las declaraciones estarán sustentadas en pruebas, lo cual responde a que hay una coincidencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que hay que combatir la corrupción, "pero no, no más con las mulas de mi compadre; todos los que hayan robado que vayan para dentro".

Precisó que será en aproximadamente dos semanas cuando dé a conocer estas declaraciones en las que saldrán a la luz los nombres de los responsables en estas acciones que se le imputan a su cliente.

Consideró que debería haber otras investigaciones de casos de corrupción en el país, "por qué nomás Pemex, por qué nomás Lozoya, aquí yo no veo al (ex) presidente (Enrique) Peña".

Respecto el caso de Gilda Austin de Lozoya, quien es madre de su cliente, aclaró que nunca huyó del país, sino que se encontraba como todos los veranos de vacaciones con sus nietos en Alemania, donde fue detenida por autoridades policiacas.

"Fue detenida por Interpol en Alemania. No la han llevado ante su juez, van a trasladarla a Múnich y obviamente ya tenemos una suspensión provisional, esperamos una definitiva que seguro la van a conceder y ya determinaremos si la traemos o seguimos el juicio de extradición", agregó.