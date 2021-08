Emiliano Pérez es titular con la Sub 18 del Necaxa

El reynosense Emiliano Pérez ha tenido un buen arranque de torneo ahora custodiando la portería del equipo Sub 18 del Necaxa. El guardameta tamaulipeco está registrado con la categoría Sub 20 de los Rayos para este Apertura 2021, sin embargo, ha sido llamado por las fuerzas básicas Sub 18 en las dos primeras fechas. Emiliano fue titular en la jornada 2 en el triunfo de los Rayos juveniles por marcador de 2-3 sobre el América en donde tuvo una destacada actuación bajo los tres postes. En el primer compromiso de esta campaña también disputó los 90 minutos en la victoria de los rojiblancos 3-1 sobre el Santos Laguna. De esta forma el arquero fronterizo acumula 180 minutos en los que ha recibido 3 goles.

Emiliano Pérez realizó la pretemporada con el primer equipo del Necaxa en donde compartió portería con su paisano, el experimentado Edgar Hernández, situación que le ayudó a ganar confianza. Pero su misión en esta campaña estará con las categorías juveniles, aunque no se descarta la posibilidad de un debut en Primera División. Por lo pronto sigue entrenando con todo el profesionalismo para su próximo compromiso que será el próximo viernes 6 de agosto (11:15 horas) recibiendo al Cruz Azul en la jornada 3.