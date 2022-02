Emergencia por la falta de agua

Autoridades no han podido resolver falla en la red de distribución.

En algunos sectores del sur de Laredo, hay baja presión y en otros no hay agua, lo que desde hace varios días mantiene a la población a la espera de una solución definitiva.

Desde el sábado 19 cuadrillas del Sistema de Agua iniciaron las labores para reparar una gran fuga en una línea de 36 pulgadas en la cuadra 100 de Frost.

Al principio se suponía que era cuestión de horas para que quedara resuelto, pero el problema era más grave.

"Pensábamos que dentro dos a cuatro horas para las dos o tres, pero no ocurrió porque la pipa, tubería de 36 pulgadas no resiste, ya está muy acabada y entre más le ponían parches estos parche no trabajaban", agregó el mayor.

Comentó que por la falta de agua en Laredo, se va a firmar una orden que traerá más recursos a la ciudad ya que la ayuda es necesaria.

Temporalmente pondrá una pipa sobre la calle, en la superficie para alimentar el tanque que abastece al resto del área, lo que se llevaría varios días para su instalación.

Clases virtuales

- Después de revaluar las condiciones actuales de la presión del agua y participar en más discusiones con los funcionarios del gobierno de Laredo, el Distrito Escolar Independiente de Laredo (LISD) cambiará a instrucción remota virtual para este miércoles 23 de febrero.

- El aviso es para los estudiantes que asisten a las siguientes escuelas: Milton, Ryan, Ligarde, Zachry, Kawas, Las escuelas primarias Santo Niño, Heights y Gallego, las escuelas intermedias Cigarroa y Lamar, las escuelas secundarias Nixon y Cigarroa, la academia Lara y la escuela Magnet Treviño.