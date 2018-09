Emboscan y asesinan a cuatro policías en Chihuahua

Chihuahua, México.

El Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, informó que el ataque se perpetró cuando un grupo de 12 elementos retornaban a su base después de detener a tres sujetos en San Juanito y trasladarlos a Ciudad Cuauhtémoc.



En el tramo carretero conocido como Curva de la Herradura, entre el poblado de San Juanito y la cabecera municipal Bocoyna, fueron emboscados por sujetos armados vinculados a un grupo criminal, aproximadamente a las 21:00 horas.



Los agentes repelieron la agresión.



"Se desconoce el número de bajas de la delincuencia porque ellos huyeron del lugar llevándose consigo a sus heridos", indicó el Fiscal.



En el lugar fueron aseguradas armas y vehículos, así como un número no determinado de casquillos percutidos de diferentes calibres.



De acuerdo con la FGE, uno de los agentes muertos quedó calcinado, al igual que dos unidades de la Comisión Estatal de Seguridad.



Los policías lesionados fueron trasladados a hospitales de Cuauhtémoc; de los seis heridos, cinco fueron reportados como estables y fuera de peligro.



Al respecto, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, afirmó que no quedará impune el ataque en contra de los elementos, por lo que se implementó un operativo conjunto con otras corporaciones para ubicar a los agresores.



"Permaneceremos firmes, no cesará nuestro trabajo en pro de la seguridad de los chihuahuenses, vamos a capturar a los homicidas, nadie está por encima de la ley", enfatizó Aparicio Avendaño.

"A la ciudadanía le envío un mensaje de certeza y confianza de que estos arteros asesinatos y atentados en contra de nuestros elementos no quedarán impunes, lamentamos la perdida de nuestros agentes".

