Emboscada a policías estatales deja un oficial muerto, en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, México.- Por tercer día consecutivo se reportaron balaceras en diferentes puntos de Nuevo Laredo, con saldo de un oficial muerto.

A la altura de la tienda Smart, por la conocida "joroba", presuntamente delincuentes del Cartel del Noreste emboscaron a policías estatales, donde un agente perdió la vida, según un reporte oficial.

Debido a estos hechos violentos el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo emitió una alerta de seguridad para que personal del gobierno de Estados Unidos busque un refugio seguro.

"El Consulado ha recibido informes de múltiples tiroteos en toda la ciudad de Nuevo Laredo. Se aconseja al personal del gobierno de EE. UU que se refugie en el lugar", publicó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el Sheriff del Condado de Webb, Texas, Martín Cuéllar pidió ayer en su cuenta de Twitter no cruzar hacia Nuevo Laredo.

"Atención: No crucen a Nuevo Laredo, Tamaulipas, reportan balaceras. Las balaceras llevan horas se cree que son entre miembros de los cárteles y la policía estatal de Tamaulipas", publicó.

Video sent in a few minutes ago from my cousin who live in Laredo, TX a few blocks from Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico. Gunshots are to be coming from the Mexican region, no word on any spillover here. The entire video doesn´t fit but has 2 and a half minutes of gunfire. pic.twitter.com/bu3B3mZNQV