Embiste Mustang a auto compacto

Río Bravo, Tam.- Cafre embiste con su Mustang a modesto coche compacto en brutal percance que tuvo lugar alrededor de las 23:30 horas en pleno Centro de Río Bravo.

Fue en el cruce de avenida Madero con calle Juárez, justo frente a la ex hacienda La Sauteña, donde el conductor de un Mustang, cuyas características no se conocen totalmente, se desplazaba de oriente a poniente, pero al llegar a la intersección mencionada, el conductor de un Cobalt, color rojo, con placas de Texas, no espera su turno y cruza de norte a sur por Juárez, y es embestido, según los relatos de los testigos.