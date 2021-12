Embarazo no detiene a Mon Laferte para deleitar a sus fans

El público mexicano, que adoptó a la chilena hace casi 15 años, la ha visto desgarrar su garganta al cantar a malos amores, pero al reencontrarse con ella la noche de este martes, se toparon con una versión con emociones a flor de piel.

Por un lado, la intérprete de 38 años se mostraba encantada de volver a cantarle a su México, además embarazada, aunque el desarrollo de su bebé cambió su manera de vivir la presentación.

"Me gusta ser honesta con ustedes. Me está costando mucho cantar, la pancita no me deja respirar, pero estoy haciendo mi máximo esfuerzo por ustedes.

No me había pasado en ocasiones anteriores, pero es que ya creció más la panza", admitió a medio show.

Si bien nunca bajó su intensidad, sí recurrió a pedirle al público que la ayudara a cantar en los coros más demandantes como en los temas como "Mi Buen Amor" y "Tu Falta de Querer".

Los sentimientos de Laferte parecían desbordarla desde que escuchó los primeros gritos de sus 2 mil 300 fans, que agotaron el aforo del 75 por ciento del Teatro Metropólitan, de acuerdo a los organizadores.

Prácticamente ninguno de sus tatuajes quedaba a la vista, pues su vestido era de manga larga y llevó medias, pero las confesiones de amor le llovieron desde que salió a su escenario a las 21:20 horas.

El primero de tres conciertos en el recinto abrió con "Aunque te Mueras Por Volver", "Tormento", "La Mujer" y "Mi Buen Amor".

Al llegar a presentar dos discos que lanzó en 2021, Seis y 1940 Carmen, la cantautora tuvo que recurrir a segmentar su espectáculo.

Tras los hits, entró una cama, pues quería recordar cómo se veía el cuarto donde estaba mientras creaba su disco inspirado por el tratamiento hormonal para embarazarse.

"Estás canciones las escribí cuando estaba hormonal, sensible. Y ahora también ando hormonal. Antes de subir al escenario me eché mi lagrimón, como dato curioso.

Si me pongo a llorar aquí, no me hagan caso, estoy bien, son las hormonas", expresó al arrancar con "Algo es Mejor".

Pero la fiesta se animó cuando entonó rancheras como "Que Se Sepa Nuestro Amor", donde se lamentó por no poder brindar con tequila.

Su segmento de ritmos mexicanos incluyó "Se Me Va a Quemar el Corazón", esta con La Bruja de Texcoco, quien se ganó los aplausos con su voz, su manera de tocar el arpa, su coquetería.

Además, La Bruja tuvo un gesto que encantó a la audiencia: antes de abandonar el escenario, se hincó y le dio un beso a la panza de Mon.

La chilena no dejó que los ánimos bajaran y puso a bailar a su gente con éxitos de su carrera como "Pa Dónde Se Fue", Plata Ta tá" y "El Beso", donde ella también se esforzó por agacharse con el ritmo.

"Yo estoy aquí con la panza, con la criatura, ¿y ustedes no se esfuerzan ni un poquito?", recriminó a aquellos que no se paraban a moverse.

En marzo nace el bebé, cuyo género Laferte no ha querido revelar, pero el público ya la vio cargar una pequeña en brazos, pues en las últimas canciones del show le obsequiaron una muñeca michoacana, que cargó mientras cantaba.

Tras entonar "Amárrame", la artista salió del escenario, pero ante la exigencia de la gente por más canciones, volvió para despedirse con "Antes de Ti" y "Tu Falta de Querer".