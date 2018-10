Ellen DeGeneres sufrió amenazas tras declararse gay

Ahora nada frena a Ellen DeGeneres. Desde hace más de una década, el éxito de su programa The Ellen Show la ha convertido en una de las presentadoras de televisión más conocidas del mundo, a lo que se le suman sus cuatro libros (tres de ellos bestsellers), su productora de series de televisión A Very Good Production, su propio sello discográfico, Eleveneleven, y más recientemente su línea de ropa. Un currículum que a simple vista parece resumir una vida llena de éxitos, pero que en realidad, también esconde algunas dolencias.

A finales de los años 90, la comediante, nacida en Luisiana (Estados Unidos), era la estrella de una popular serie estadounidense en la cadena ABC, Ellen, una neurótica dueña de una tienda de libros. La vida de la intérprete, tanto dentro y fuera del programa, dio un giro de 180 grados el 14 de abril de 1997, cuando apareció en la portada de la revista Time con el titular: "Yep, I´m gay" (Síp, soy gay). Dos semanas después, la entonces actriz sacaba del armario también a su personaje ante una audiencia de 42 millones de espectadores. El jaleo mediático fue enorme y cancelaron la serie en su siguiente temporada. "No trabajé durante tres años, nadie me llamó, nadie respondía al teléfono", contó la presentadora de 60 años, tiempo después.

Pero su carrera parece que no fue la única afectada. "Cuando salí [del armario], tuve amenazas de muerte, e incluso hubo una amenaza de bomba [en Ellen]. Pero escogieron mal el momento de la grabación, ya habíamos terminado, gracias a Dios", revela DeGeneres en la última edición de la revista Adweek.

Según cuenta la comediante, la posterior cancelación de la exitosa comedia la "cogió por sorpresa". "Sabía que habría gente a la que no le gustaría, pero nunca pensé que mi programa sería cancelado", confiesa. "La última temporada que hicimos fue buena, pero desafortunadamente nadie la vio porque no fue promocionada", continúa la receptora de la Medalla de la Libertad en 2016 de manos del entonces presidente estadounidense Barack Obama. "ABC y Disney no la promocionaron porque querían levantar las manos frente a los anunciantes y decir que no la estaban promoviendo [la homosexualidad]. Y lo entiendo. Es un negocio, y lo entiendo. Y así todos tenían sus razones, pero desafortunadamente me pilló por sorpresa", lamenta la comediante.

Como ya ha repetido en varias ocasiones, DeGeneres no se arrepiente de haber salido del armario cuando lo hizo. "Fue lo más difícil que tuve que hacer en mi vida, y no cambiaría ni un momento porque me llevó a estar exactamente donde estoy hoy", comentó la actriz entre lágrimas, en uno de los capítulos de su programa el año pasado.

El pasado 11 de octubre, la presentadora celebró el Día Nacional de la Salida del Armario (Coming Out Day), y aprovechó para dedicar algunas palabras a sus más de 58 millones de seguidores en Instagram. Junto a una fotografía en la que le daba un beso a su esposa, la actriz Portia de Rossi, DeGeneres escribió: "Es el mejor regalo que puedes darte a ti mismo #NationalComingOutDay". La pareja comenzó a salir en diciembre de 2004 y se casaron en 2008, tras la sentencia de la Corte Suprema de California que permitiría los matrimonios entre personas del mismo sexo.