Eliminada por "pornográfica"la página de Facebook de un teatro

La página de Facebook del Teatro Tantarantana de Barcelona ha sido eliminada a causa del cartel del montaje "Masticar hielo", de la compañía El Eje, en el que se ven los glúteos de un chico y una chica frente a éstas en una postura "implícitamente sexual", se informa en un comunicado.

De acuerdo a ABC, el teatro ha asegurado que es la primera vez que se suspende una cuenta de Facebook de una entidad o empresa cultural "por motivos de censura", ya que en otros casos similares se ha eliminado la publicación concreta pero no la cuenta.

La sala se ha puesto en contacto con Facebook "para apelar su decisión y pedir que revisen el caso", ya que consideran no haber vulnerado ninguna base de su política.

"En nuestro caso no mostramos las nalgas de ningún personaje público", ha explicado el teatro tras especificar que Facebook pide que no sean visibles los primeros planos de los glúteos totalmente al descubierto, a menos que éstas se hayan manipulado.

La red social tampoco permite relaciones sexuales implícitas, incluso si el contacto no se ve directamente, excepto en temas relacionados con la salud sexual y anuncios e imágenes de ficción reconocidas o con indicadores de ficción: "Es evidente que, tratándose de la página de un teatro y el cartel de un espectáculo se trata de una imagen de ficción".

La sala ha lamentado que mientras llega la respuesta se ha quedado sin uno de sus principales canales de comunicación, y ha considerado que se trata de un "caso evidente de censura en el ámbito cultural", por lo que han propuesto el hashtag #nosomCULpables.