El vicepresidente del Barcelona aseguró que Neymar pidió volver

Barcelona, España.

Que Neymar quiera regresar al Barcelona no es algo que sorprenda a la directiva del equipo culé.



El vicepresidente del club, Jordi Cardoner, dijo que este efecto ha pasado ya en otras ocasiones con otros futbolistas que se van y luego piden volver.



"No me sorprende que Neymar quiera volver al Barsa. Es la acción-reacción que pasa con algunos jugadores", explicó. "No es la primera vez, hay casos como Cesc o Piqué".



Neymar ya ha mostrado sus deseos de salir del PSG para regresar al equipo campeón de España.



Cardoner, sin embargo, es cauto en sus declaraciones y dice que apenas están en el inicio de ver una posible negociación.



"No sabemos si llegará o no a buen puerto (la contratación). Es incierto que hayamos fichado a Neymar", acotó.