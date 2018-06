El ´triplete´ es lo de menos

Aubagne, Francia

Luego de marcar tres goles en la victoria 3-1 sobre Turquía, el delantero mexicano Eduardo Aguirre manifestó su alegría, pero dejó en claro que más felicidad le causa ver al equipo al mismo nivel en todo el Torneo Esperanzas de Toulon.

"Nunca me había tocado anotar tres goles, me tocó ahora y muy contento, pero más por el desempeño que mostró el equipo, ese liderazgo que venía mostrando en partidos anteriores, eso me deja más feliz, que el equipo se mantiene en la misma línea", dijo.

Con las tres anotaciones logradas este día, "Lalo" Aguirre llegó a siete en el presente certamen, lo que agradeció a todos sus compañeros, con los que conforma un equipo unido, dijo al término del encuentro.

"Siento un equipo unido, he recibido asistencias de (Diego) Lainez, de (Uriel) Antuna, es un equipo que siempre busca lo mejor para el equipo y se ha reflejado en la cancha. Estoy feliz por cómo se comportó el equipo, se dio el resultado y estamos en la final".

Luego de reconocer que esperaban un choque difícil con los turcos, por su estilo duro de jugar, destacó que él y sus compañeros tuvieron la paciencia para lograr los goles y acceder a la pelea por el título.