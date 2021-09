El ´Tigre´ y sus cábalas

Ricardo Gareca logró llevar a Perú a un Mundial, en Rusia 2018, luego de 36 años de ausencia. Como buen argentino, el "Tigre" es muy cabalero, al negar que sus clubes vistan de verde, además de descartar las canciones del salsero Marc Anthony en sus vestidores.

PROHIBIDO MARC ANTHONY

Como casi todos los sudamericanos, Ricardo Gareca es hombre de cábalas. En una práctica con el Universitario de Perú, alguien puso música y se escuchó uno de los temas de Marc Anthony, y molesto, el "Tigre" paró el entrenamiento.

"No tengo drama en entrenar con música, lo único que le pido es que saquen esa canción de Marc Anthony. Nada de ese puertorriqueño. Si ponés otros temas, todo bien", dijo Gareca. La razón es que en su etapa de técnico del Independiente de Santa Fe y luego del América de Cali, siempre perdía cuando escuchaba al salsero.

´CABEZÓN´ SIMPÁTICO

"Previo a un partido de River Plate contra América de Cali, me dice Ricardo: ´mañana que salgamos a la cancha no se te ocurra venirme a saludar, ni abrazarme porque la gente de acá empieza a hablar boludeces´, y le dije que se quedara tranquilo. Salimos a la cancha y yo corriéndolo para saludarlo y él se me iba hasta el arco, y me decía ´te voy a matar´, y yo lo abrazaba. Después me tiró una patada y se la devolví. Para la Vuelta me advirtió: ´la concha de tu hermana, ahora te voy ir a buscar a tu casa", narró Óscar Ruggeri.

NADA DE FIGURITAS

En 2008, como técnico del Universitario de Perú, Gareca le dejó en claro a la directiva que no deseaba figuras en su equipo, por lo cual pidió prescindir del goleador Johan Fano."Si ustedes quieren tener al goleador del campeonato, terminamos. Si quieren salir campeones, déjenme armar mi equipo", les advirtió el argentino a los principales dirigentes de la "U", quienes al principio se mostraron escépticos.

El argumento de Gareca es que el ego de Fano opacaba a Donny Neyra. En el Apertura 2008, la "U" fue campeón de Liga.

NADA DE VERDE

El "Tigre" le pide a sus dirigidos no usar ni tacos ni otros accesorios verdes, además de la indumentaria del club. Algunos aseguran que la cábala se debe a la derrota de Argentina ante Camerún en el debut del Mundial de Italia 1990, además de por su mal paso como DT del Palmeiras brasileño.

En cuanto a la vestimenta, Gareca también recuerda la elegancia del peruano Julio César Uribe.

"Había 40 grados de calor y (Julio) llegaba con saco, corbata, pulsera y reloj de oro. Lo mirábamos y era un personaje", dijo el argentino.

EL REGALAZO DE DIEGO

"En una gira con Boca en China, en 1982, yo compartía la pieza con Diego. Un día pasé por un negocio y comenté, al pasar: ´¡Qué lindo reloj!. Era un Rólex´. Unos días después, para el 10 de febrero, que es mi cumpleaños, me lo regaló. Diego era así. Conmigo fue muy generoso, aunque creo que era generoso con casi todos", recordó Gareca.

Por desgracia, años después, cuando era jugador de Independiente, la barra brava del rojo ingresó a la práctica y le robó al plantel, incluido el reloj.

"Me dolió en el alma", compartió Gareca.

André-pierre Gignac sorprendió a todos y ofreció una conferencia de prensa por primera vez en los seis años que tiene jugando en Tigres para advertir que tienen un futuro brillante con Miguel Herrera como director técnico.

Mientras se recupera de una lesión en el tobillo derecho, el delantero francés, que no juega un partido oficial con los felinos desde hace cuatro meses, dio un repaso al inicio de la era del "Piojo" y descartó que haya tenido problemas con él.

Y al tiempo que descartó que exista una Gignac-dependencia, desea que Nicolás López sea campeón de goleo.

¿Cómo ha sido la adaptación al sistema de Miguel Herrera?

"Nos pidió mucha intensidad, una transición para ir al arco rápido, después puede haber el golpe físico, pero fuimos a Tijuana, una cancha complicada, y ganamos, en Toluca, el primer tiempo fue uno de los mejores.

"Hay cosas que no podemos controlar como las tarjetas o las lesiones, veo un futuro brillante para este equipo y vamos por todo, este equipo puede meter muchos goles, vamos a demostrarlo hasta el fin del campeonato".

¿Cómo ha sido tu relación con Miguel Herrera?

"La comunicación con Miguel me gusta bastante, siempre se comunica con Nahuel (Guzmán), con Guido (Pizarro), conmigo, dice las cosas de frente y desde que llegué ha tenido una buena relación.

"No sé porqué se inventaron cosas, tengo un carácter fuerte, pero nunca tuve problema con Miguel".

Se ha hablado de la ´Gignac-dependencia´... ¿cómo has visto el trabajo del equipo?,

"Yo nunca creí en una dependencia de un sólo jugador, eso no es verdad, no soy Superman. El equipo lo está haciendo muy bien, estoy muy ilusionado con lo que hicieron desde el inicio de temporada".

¿Qué opinas del momento que está pasando ´Nico´ como goleador de la Liga?

"En el torneo pasado metió tres dobletes, nos sacó de situaciones complicadas, sabíamos que con el ritmo de los partidos íbamos a tener un jugadorazo. Estoy feliz por él.

"Hace poco le dije que le iba a dejar los penales para que termine campeón goleador"

A lo largo de 13 minutos, "Dedé" respondió todo lo que se le preguntó. Eso sí la próxima vez que aparezca en conferencia será hasta el próximo torneo.

¿A qué se debe verte en conferencia?

"No me obligaron, les dije que quería ir a conferencia una vez por torneo, entonces esta es la única vez y el próximo torneo habrá otra".