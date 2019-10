El ´Texodus´: la desbandada de republicanos en la entidad

Harlingen, Texas.- La presión política para las próximas elecciones presidenciales se agudiza con la retirada de Mac Thornberry, un republicano de Panhandle que representa el 13º Distrito del Congreso de Texas, quien anunció que no se postulará para la reelección.

Es el sexto republicano de la Cámara del estado en anunciar su retiro, una lucha colectiva por una desbandada que no está de acuerdo con las políticas presidenciales a favor o en contra y que se le conoce como "Texodus".

Aunque al parecer su retiro no es una pérdida tan grande para los republicanos como, por ejemplo, el de Will Hurd, el distrito de Thornberry es uno de los más rojos del país y el Partido Republicano no debería tener problemas para volver a ganarlo.

Pero es un gran golpe para el ala dura del partido, para la industria de contratistas de defensa y para el complejo industrial militar en general.

Durante cuatro años, Thornberry, el miembro más antiguo de la delegación del Congreso de Texas, presidió el Comité de Servicios Armados de la Cámara, que se encarga de financiar y supervisar el Pentágono y el ejército de los EU.

Cabe recordar que la presidencia obtuvo el financiamiento necesario para construir el muro en la frontera con México gracias a la obtención de recursos a través de los Servicios Armados.

Cuando los republicanos perdieron la Cámara en 2018, perdió su puesto. También estaba destinado a tener un término limitado de su posición como el republicano de rango en el comité en 2021.

"Mac Thornberry era un halcón extremadamente pulido y articulado que exageraba constantemente los riesgos para Estados Unidos y pedía mucho más gasto del Pentágono del que se necesita para proteger el país", dijo William Hartung, director del Proyecto de Armas y Seguridad del Centro Internacional Política.

"Muchas veces habló de una 'crisis de preparación' como una razón para impulsar el presupuesto del Pentágono, a pesar de que el departamento ha estado recibiendo algunos de sus niveles más altos de gasto desde la Segunda Guerra Mundial en los últimos años, mucho más de lo que recibió en Corea o Guerras de Vietnam, o en el apogeo de la acumulación de Reagan de la década de 1980", señaló.

"Nuestra principal prioridad son las tropas", escribió Thornberry en un artículo de opinión con su homólogo del comité del Senado. "Cualquier recorte en el presupuesto de defensa sería un retroceso sin sentido".

El gasto militar en la frontera con México, en cuestión de envío de tropas a una sede en Weslaco, los centros de detención y el traslado de militares de otras entidades del país acrecentó el gasto para limitar la inmigración, sin embargo ésta no se detuvo con el poder de las armas, sino con las leyes que han rechazado una y otra vez la política de la Casa Blanca.

Mandy Smithberger, directora del Proyecto de Reforma Militar de Straus en el Proyecto de Supervisión del Gobierno, calificó las reformas como "demasiado amigables para la industria y costosas para los contribuyentes".

El año pasado, dos compañías firmaron un contrato de 4.2 mil millones de dólares para construir docenas de Offsprey V-22, y la mayor parte del trabajo se realizó en Fort Worth y algunas en Amarillo. Con Thornberry de salida, los condados fronterizos de Texas deberán encontrar un nuevo aliado en Texas para combatir la inmigración.

(Con información de Texas Observer).