El regreso de Vinicius debe esperar

Madrid, España.

La vuelta a los terrenos de juego del brasileño Vinicius Junior no se producirá ante el Athletic Club y tendrá que esperar, según dijo Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, que aseguró que no van "a precipitar su vuelta", tras dos días de trabajo con el grupo después de mes y medio de lesión.



Vinicius sufrió ante el Ajax, el día de la eliminación en Octavos de Final de la Champions League del conjunto madridista, una rotura de ligamentos en la articulación tibioperonea de la pierna derecha a causa de una dura entrada. Mes y medio después ya ha completado su plan de recuperación y ha regresado a la dinámica de grupo.



"Estoy contento de verlo con nosotros", aseguró Zidane antes de lanzar un mensaje de cautela con el brasileño. "Pero con Vinicius hay que ir despacio, porque son casi dos meses de lesión y ahora hay que estar muy tranquilo con él".



El técnico madridista expuso el plan que tiene en mente para Vinicius que no reaparecerá al menos hasta el jueves, frente al Getafe, o el próximo domingo contra el Rayo Vallecano.



"Tiene que trabajar la próxima semana bien, vamos a ver día a día pero hay que estar tranquilos con Vinicius. No vamos a precipitar su vuelta", manifestó.



Zidane mostró su gusto por el juego del brasileño, que será uno de los jugadores que tiene asegurada su continuidad en el proyecto del próximo curso. "Ha demostrado su calidad y es el jugador que es. Es un futbolista con 18 años, de futuro y estoy contento por él".