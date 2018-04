El PRD revive a Juanito y le da candidatura plurinominal

Ayer, el Instituto Electoral local (IECM) aprobó la candidatura de Juanito y de su hijo como su suplente luego de que el candidato y el suplente original que registró el PRD presentaron su renuncia por motivos personales.

"Es un liderazgo popular, no es la primera vez que lo postulamos, lo postulamos ya en el 2009, fue nuestro candidato en Iztapalapa, ahora sí que porque la gente lo pidió, él tiene un arraigo importante ahí en Iztapalapa", explicó Flores esta mañana.



"Hubo un maltrato a Juanito y finalmente ahora los grupos en Iztapalapa pidieron que fuera una forma de restituirle lo que en su momento se le quitó... él siempre se quejó de que no le habían cumplido los acuerdos (en 2009)".



El año pasado, Acosta Ángeles expresó que aspiraba a ser Jefe de Gobierno aunque no logró la candidatura, según él, porque hay demasiados requisitos para lograrlo por la vía independiente y ahora forma parte de la coalición Por la CDMX al Frente.



"Gente folclórica hay en todos los partidos, hay desde quien no sabe la historia de México, está Cepillín, está ahí Tatiana (Clouthier) y sus resbalones y sus Rolex, no por no traer Rólex tampoco hagamos menos a 'Juanito'", señaló Flores.



"Muchos de los que hoy dicen que 'no es serio' ahí estaban alzándole la mano en 2009".



El ahora candidato a diputado plurinominal, en el número 9 de la lista, señaló ayer que pretende apoyar a Ricardo Anaya y a Alejandra Barrales para que logren llegar a la Presidencia y a la Jefatura de Gobierno, respectivamente.