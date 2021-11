El nuevo personaje de Adrián Uribe Dará ¡Pena ajena!

"Cada capítulo, este tipo se mete en problemas y es una persona que no tiene conciencia, siempre está metiendo la pata y causa pena ajena. Al querer ayudar, siempre termina mucho peor", afirmó Uribe en entrevista.

"La serie maneja un tono súper realista, es una comedia que casi parece drama, todo es súper sutil, muy bonita y conmovedora. Son dos fracasados que ponen en el ojo del público a los antihéroes; no son exitosos, quieren algo y no lo consiguen, no es como en todas las series que acaban victoriosos", sostuvo al actor.

La producción, que fue filmada en diferentes locaciones de la CDMX, es una adaptación de una exitosa serie española, Vergüenza, se prevé que el estreno sea para el próximo año por la plataforma Pantaya.