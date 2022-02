El nuevo diseño de YouTube para su reproductor de vídeo móvil da acceso a más acciones

La nueva interfaz, que han recibido varios usuarios de YouTube en Android e iOS, como informan The Verge o el experto en ingeniería inversa Isha Agarwal, renueva el aspecto del reproductor de vídeo en pantalla completa.

YouTube ha comenzado a difundir un nuevo reproductor de vídeo en su aplicación para dispositivos móviles que ofrece un diseño con acceso directo a más acciones como marcar 'me gusta', compartir o los comentarios.

La interfaz anterior de YouTube permitía el acceso directo como activar la reproducción automática, emitir contenido y las transcripciones. Para el resto de acciones era necesario abandonar la vista a pantalla completa o deslizar para ver las sugerencias.

Ahora, el nuevo diseño mantiene las herramientas anteriores pero incorpora cinco botones debajo de la línea de tiempo con los que los usuarios pueden acceder a acciones sin dejar de ver el vídeo a pantalla completa.

Estos cinco botones son el de 'me gusta', el de 'no me gusta' (visible solo para el usuario), el acceso a la sección de comentarios, la opción de guardar en la biblioteca del usuario y la función de compartir.

La nueva interfaz del reproductor de vídeo de YouTube comenzó a lanzarse el lunes y llegará a los usuarios de su aplicación para móviles iOS y Android, como ha confirmado una portavoz de la compañía a The Verge.