El mejor pagado

El medio estadounidense reportó, además del de Downey Jr., los abultados salarios por episodio de otras estrellas que están transformando el medio.

Generalmente, las producciones tienen una superestrella con un enorme sueldo, pero hay casos como And Just Like That y The First Lady en los que el dinero se reparte por igual entre sus figuras.

Jamás había habido tantas series, y para destacar entre la competencia el presupuesto se gasta en celebridades magnéticas.

1.- Nombre: Robert Downey Jr.

Proyecto: The Sympathizer

Cadena en EU: HBO

Salario por episodio:

2 MDD

2.- Chris Pratt

The Terminal List

Amazon

1.4 millones

3.- Jeff Bridges

The Old Man

FX

1 millón

4.- Bryan Cranston

Your Honor

Showtime

750 mil

5.- Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis

And Just Like That

HBO Max

Entre 650 mil y 750 mil

cada una

6.- Kate Winslet

Mare of Easttown

HBO

650 mil

7.- Gillian Anderson, Viola Davis y Michelle Pfeiffer

The First Lady

Showtime

600 mil cada una

8.- Pedro Pascal

The Last of Us

HBO

600 mil

9.- Steve Martin y Martin Short

Only Murders in the Building

Hulu

600 mil

10.- Alec Baldwin

Dr. Death

Peacock

575 mil