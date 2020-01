"El Insabi es inoperable como fue constituido", asegura Martín Orozco

CIUDAD DE MÉXICO.

Como se ha propuesto hasta el momento, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es inoperable, aseguró el presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), Martín Orozco.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el también gobernador de Aguascalientes dijo que los mandatarios de su partido proponen un esquema de colaboración que termine con la incertidumbre con que se ha manejado el tema hasta el momento, así como generar una propuesta que sea viable para todos.

"Estamos esperando un trabajo de colaboración. Se busca el proyecto del Presidente en [materia de] salud en un tiempo corto, no inmediato, pero corto, mientras podamos aterrizar y trabajar una propuesta viable para todos.

"Buscamos un acuerdo de colaboración temporal mientras podemos llegar a aclarar todas las dudas que hay en el Insabi. Hemos dejado muy claro que el instituto es inoperante así como viene", comentó.

En el documento que este lunes dio a conocer la Goan, los gobernadores panistas propusieron al gobierno federal firmar un convenio de colaboración en materia de servicios médicos, siempre y cuando la administración de Andrés Manuel López Obrador transparente el destino de los 40 mil millones de pesos correspondientes al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que operaba el Seguro Popular, esquema que fue cancelado desde el pasado 1 de enero.

Los mandatarios solicitan que se termine la incertidumbre con que se ha manejado el Insabi hasta la fecha; que se establezcan claramente las reglas de operación del instituto y que se opere un esquema para transitar del Seguro Popular, explicó Martín Orozco. "Estamos dispuestos a firmar en un tiempo futuro [un convenio] mientras se genera una mesa de aclaración sobre las reglas de operación del Insabi", agregó.

Insistió que los 40 mil millones de pesos del fondo no pertenecen únicamente a la Federación, sino que también está conformado con dinero que aportaron los estados, por lo que cuestionó el anuncio de Andrés Manuel López Obrador sobre que las entidades que no se adhieran al Insabi no podrán tener participación en dicho recurso.

"Ese dinero no es solamente del gobierno federal, también es de los estados. Necesitamos saber hacia dónde va destinado: si para enfermedades de tercer nivel o para infraestructura y en qué porcentaje.

"Algunas entidades tenemos infraestructura pendiente de concluir. [Es necesario] analizar los convenios originales del Seguro Popular para saber si nosotros tenemos derecho a participar de esos fondos, firmemos o no firmemos", explicó.

Por la tarde, la Goan dio a conocer que Martín Orozco presentará hoy al titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer Varela, la propuesta técnica que construyeron para un nuevo sistema de salud "gratuito, oportuno y con calidad, con médicos y medicinas las 24 horas".

Los nueve gobernadores que firmaron la propuesta son Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes), Carlos Mendoza Davis (Baja California Sur), Javier Corral (Chihuahua), José Rosas Aispuro (Durango), Diego Sinhue Rodríguez (Guanajuato), Francisco Domínguez Servién (Querétaro), Carlos Joaquín González (Quintana Roo), Mauricio Vila Dosal (Yucatán) y Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas).

El mandatario de Nayarit, Antonio Echevarría García, fue el único que no firmó.

Van por mesa técnica. Los gobernadores proponen conformar una mesa técnica y celebrar un convenio de colaboración transitorio en el que se aclare el funcionamiento del Insabi y se determine de qué manera se va a utilizar el fondo de los 40 mil millones de pesos.

También se pedirá que los estados puedan cobrar cuotas de recuperación para los servicios de tercer nivel puesto que, alertaron, dicho fondo no va a alcanzar para dar servicios de salud gratuitos y universales tal y como lo solicita el mandatario federal. "El tercer nivel podríamos mantenerlo con cuotas, y el primer y segundo nivel serían gratis como el Presidente dice. Con el tiempo podríamos analizar el tercero.

"Los 40 mil millones podrían servirnos para empezar a generar servicios de salud de tercer nivel", dijo Orozco Sandoval.

"Con toda la responsabilidad, 40 mil millones de pesos no son nada para cuando se abra la gratuidad del tercer nivel.

"Si con esos 40 mil millones de pesos quieres eliminar las cuotas del tercer nivel, no te va a alcanzar", comentó el mandatario.

Detalló que el convenio de colaboración transitorio que propone la Goan también implica regresar los bienes muebles e inmuebles estatales de los cuales su operación asumió el Insabi, a los gobiernos estatales, además de definir qué instancia se hará cargo de pagar los salarios de los trabajadores, mejorar los esquemas de licitación de los medicamentos para evitar el desabasto y definir la entrada en vigor de la gratuidad de los servicios, pero mediante un plan a corto plazo.

"¿Quieren que verdaderamente nuestros hospitales estatales se vayan a la Federación para que luego tengan el servicio como lo tiene el IMSS? Los estados tenemos una mejor calidad que el IMSS. Si el señor Presidente quiere que haya un mejor servicio de salud, no sé para qué retrocedemos a centralizar las cosas si vemos que no funciona".