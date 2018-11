El "Gullit" Peña fuera de Necaxa

El volante tendrá que reportarse con el Rangers de Escocia para ver que procede, pues todavía tiene contrato vigente con este club.

El "Gullit" llegó esta campaña con los Rayos, equipo que estuvo dispuesto a darle una segunda oportunidad tras haberse internado en una clínica por problemas de alcoholismo.



Marcelo Michel Leaño fue el técnico que le dio el espaldarazo al ex jugador de Cruz Azul, que había tocado fondo con el cuadro cementero.



Sin embargo, Leaño fue despedido en la fecha 13, cuando el equipo perdió ante León y ahora Peña no entra más en los planes del equipo.



Peña comenzó a tomar ritmo esta campaña con la Sub 20 del equipo, con la que jugó 4 partidos, luego fue utilizado en la Copa, donde estuvo presente en 3 encuentros, en la Liga tuvo una actuación muy discreta con apenas 256 minutos en 5 cotejos.



Al arranque del torneo, Ernesto Tinajero, presidente del equipo Rojiblanco, señaló que le brindaban una segunda oportunidad con la advertencia de que a la primera indisciplina le darían las gracias.



Hasta el momento la directiva no se ha pronunciado al respecto y el jugador ya ni siquiera se presentó al entrenamiento de hoy.