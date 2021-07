El dolor de ver a una madre sufrir

Para Victoria de León Martínez , de nueve años, lo más difícil no ha sido perder su cabello, ni el dolor que le causan los piquetes, tampoco los efectos secundarios de sus tratamientos, sino el ver a su madre sufrir por no poder costear sus medicamentos contra el cáncer.

Ella fue una de las cerca de 2 mil 500 personas que participaron en la marcha "Quimios sí" realizada en la Ciudad de México, en la que se demandó suficiencia de medicamentos oncológicos en las 32 entidades del País, y fin al desabasto de fármacos.

Victoria es originaria de Nuevo León, en 2018 fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. Desde 2019 batalla por sus medicamentos.

Su madre, Susana Martínez señala que hace dos años lucha por conseguirlos. En el sector público, asegura, suelen escasear los fármacos y sus recursos no le permiten comprarlos.

Informa que ante las deficiencias del Gobierno, ha sido apoyada por la organización Manitas Pintando Arcoiris A.C.

"Que no falten medicamentos, que atiendan a los niños, que atiendan las peticiones. Hay mucha gente que no tiene medicamentos y son muy altos en cuanto a precios. No todos tenemos posibilidades de comprarlos", expone.

Quince días es una condena

Durante el minuto de aplausos en honor a los enfermos de cáncer, Rodrigo Frayuti choca fuerte sus palmas. Su hijo, Luca perdió la vida por la enfermedad.

Él apunta que protesta por quienes perdieron la batalla y para que ninguno más lo haga por falta de tratamiento.