El ´Conejito´ pide mesura

Chivas tuvo un inicio triunfal en el Grita México C22 al vencer a Mazatlán por goleada de 3-0. Sin embargo, Isaac Brizuela, sin restar importancia al resultado y la forma, pide mesura tomando en cuenta que es apenas la fecha 1 del torneo.

"Es un buen inicio, teníamos varios torneos que no se ganaba, creo que esto nos da un empujón anímico, obviamente es sólo un partido, no estamos para nada relajados, al contrario, queremos empezar todas las semanas con esta alegría, con este entusiasmo. Toda la institución se siente de la misma manera, en todas las categorías se ganó, y qué bonito es empezar la semana con un triunfo. No hay que adelantar tantas cosas, es sólo un partido, hay que tener los pies en la tierra, obvio es un arranque ilusiona mucho, y ahora a mantener este paso", dijo en declaraciones a ChivasTV.

Desde el Clausura 2020 cuando vencieron 2-0 a Bravos de Juárez, las Chivas no habían obtenido 3 puntos en el arranque de un torneo; y Brizuela confiesa que tras los tropiezos que sufrieron en temporadas posteriores era imposible no tener temores.

"Durante toda la pretemporada estás pensando en los otros torneos que no iniciamos bien el anterior, y traes dudas y te tambalea la cabeza. Pero en esta semana previa al debut vi a mis compañeros muy comprometidos, y el nivel de competencia le complicó al cuerpo técnico el tener un once. Al terminar el partido nos dijo Marcelo: ´al comenzar la semana inicia una nueva oportunidad para todos, demuestren de nuevo que quieren ser titulares, y eso va a ayudar en que el plantel esté de la mejor manera", dijo el "Conejito".

La diferencia que notó ahora ante el Mazatlán fue la paciencia que mantuvieron.

"Vi un equipo que circuló mejor el balón de un lado a otro sin desesperarnos, los goles caen al final del primer tiempo, y eso lo recalcamos en el vestidor al medio tiempo, que la paciencia sirvió para que no empezáramos a tirar pelotazos, eso nos ayudó a estar enfocados en circular la pelota, y que en cuento tuviéramos la oportunidad de gol tratar de aprovecharla", indicó.

Brizuela reveló su emoción por ser nombrado capitán del equipo, sin desconocer que para él el gafete le pertenece a Jesús Molina, quien por decisión del técnico estuvo en la banca.

"Tengo claro que nuestro capitán es Molina por el liderazgo que tiene, le he aprendido mucho de cómo manejar al grupo, es una gran persona, sé que me falta mucho para aprender de él. Veo muchos líderes en el equipo, pero al entrar al campo con el gafete me ilusioné, es un compromiso muy grande, trato de ser un buen ejemplo para mis compañeros, y no dejando de luchar doy un buen ejemplo", puntualizó.