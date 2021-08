El CJNG exige a medios "ser parejos" y amenaza a Azucena Uresti por "apoyar" a autodefensas

Se amenaza a varios medios de comunicación pertenecientes a Grupo Multimedios por su cobertura informativa en el Estado de Michoacán y directamente a la periodista Azucena Uresti.

Has de cuenta una mañanera.

El Mencho (el mero Kks del Cartel de Jalisco), dice que no está en contra de la libertad de expresión, sino de quién le tira directamente.

Y amenaza a Azucena Uresti, "aunque lo acusen de femenicido". @azucenau pic.twitter.com/cG40h3a6Gx — DOMINGO-6 (@Dubitandum_) August 9, 2021

"Azucena Uresti, donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí Rubén Oseguera Cervantes, que yo no soy cobracuotas ni extorsiono..." dice.

En la grabación de apenas unos minutos de duración, el encapuchado lee:

"Yo, representante el Cartel Jalisco Nueva Generación, me dirijo directamente a Noticias Milenio, no estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí de quien me tira a mí directamente. No acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero porque nunca me habían pegado a mí directamente".

El mensajero también menciona a Televisa, El Universal y Milenio:

"Sean parejos. Porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión. Aquí a la orden el señor Rubén Oceguera Cervantes, su amigo para los que me quieran de amigo".

(Parte 2)

Milenio, El Universal, Televisa y otras medios vendidos apoyan la falsa información presentando como autodefensas a Carteles Unidos de Michoacán en la guerra contra el CJNG #México #Noticias #9Agosto pic.twitter.com/7dqAwpQ78c

— AG (@Jalisciense1c) August 9, 2021

Señala que hay medios de comunicación que reciben dinero de quienes se dicen autodefensas:

Acusa a Juan Farías Álvarez, El Abuelo, líder del Cártel de Tepalcatepec, a Hipólito Mora, de cobrar cuotas y de ser narcotraficantes que se hacen pasar por autodefensas y añade que estos grupos, junto con el grupo criminal Los Viagras, están entregando dinero a distintos medios de comunicación.

Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el @GobiernoMX tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos. pic.twitter.com/PgWuOKDp24 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) August 9, 2021

Ya se volvió una constante el que el CJNG desafíe mande mensajes a través de redes sociales en los que hace advertencias, da avisos o amenaza tanto a los grupos contrarios, como a políticos y funcionarios de gobierno, como el caso del titular de seguridad de la capital mexicana, Omar García Harfuch. En todos, hacen evidente el poderío de hombres y armamento con el que cuentan.

Después de que se hiciera pública la amenaza, en un tuit el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, envió un mensaje: