"El Chapo" lavó dinero de empresas fantasma en Ecuador

Cd. de México.

Una investigación del diario ecuatoriano El Telégrafo señaló que el capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán habría lavado dinero en el país a través de tres empresas fantasma constituidas en 2008.



De acuerdo con el diario, las empresas Líneas Aéreas Andinas Lincandisa S.A.; Comercializadora Empresarial Tema Bussines S. A. y Gestores del Ecuador Gestorum S. A., habrían sido utilizadas para blanquear activos en el país entre 2008 y 2011, fecha en que fueron disueltas.



Además de ser accionistas entre sí, el grupo de empresas fueron creadas por el ex capo colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa -extraditado a EU en 2013 por delitos de narcotráfico y lavado de dinero-, quien testificó en el juicio de Guzmán en Nueva York.



El Telégrafo señaló que las empresas fueron administradas por el también colombiano Nicholls Eastman Winston, quien permanece prófugo y forma parte de la "lista negra" del Departamento de Estado de EU.



José Almeida, subdirector General del Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI), señaló que las empresas fueron cerradas al determinar que no existía actividad económica real en ellas.



El diario local informó que la fecha de constitución de las empresas ocurrió entre mayo y noviembre de 2008, mientras que su disolución fue ubicada entre mayo y noviembre de 2011.





Por otra parte, el ex militar ecuatoriano Telmo Castillo, vinculado como socio de Cifuentes, creó las empresas Anderum S.A. y Consbien S.A. en 2007 y 2012, respectivamente.



Las firmas se dedicaban a la construcción de edificios, remodelaciones, compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles, hasta su disolución entre septiembre de 2012 y noviembre de 2014.



El periodista estadounidense Keegan Hamilton citó en al menos 12 ocasiones a Ecuador durante el juicio de Guzmán en su cuenta de Twitter y reveló declaraciones de Cifuentes donde aseguraba que el capo mexicano planeó contrabandear cocaína de Ecuador a México utilizando botes pesqueros de Tiburón.



Por otra parte, el ex jefe de comunicaciones de "El Chapo", Christian Rodríguez, reveló que Guzmán y su amante Agustina Cabanillas habrían planeado instalar en 2012 una empresa de cítricos en Ecuador para blanquear activos.



Alex Cifuentes, hermano y socio de Jorge, declaró el 15 de enero de este año que tenía conocimiento del ingreso a Ecuador de dinero de la venta de droga proveniente de EU y la compra de armas a militares a través de tarjetas de débito prepagadas con 9.9 dólares utilizando una empresa de seguros, señaló Hamilton.



En otro tuit, Hamilton narró que Cifuentes habló de sobornar con 500 mil dólares a un juez ecuatoriano para arreglar el caso de Telmo Castro, quien habría adquirido armas de grueso calibre de contactos militares en Ecuador y Honduras.