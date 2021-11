El actor Tom Hanks no está interesado en viajar al espacio

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 .- El actor contó en Jimmy Kimmel Live que antes de que William Shatner viajara al espacio, el pasado mes de octubre, Jeff Bezos le ofreció a él ser parte de esa tripulación... claro, previo pago.

"Cuesta como 28 millones o algo así. Y me va bien, Jimmy, me va bien, pero no voy a pagar 28 millones. Sabes qué, podríamos simular la experiencia de ir al espacio ahora mismo", dijo en tono de broma.