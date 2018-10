Ejecutan en hospital a reo custodiado por Marshals

Houston, Tx.- Un prisionero que era custodiado por agentes del Servicio del Alguacil (U.S. Marshals) de Estados Unidos mientras era atendido en un hospital de la comunidad de Odessa, en el oeste de Texas, murió al suscitarse un tiroteo dentro del nosocomio, confirmaron las autoridades.

El Servicio del Alguacil precisó en un breve comunicado que el prisionero falleció alrededor de las 17:58 horas locales del lunes, poco más de una hora después de registrarse los hechos en el Hospital Centro Médico de Odessa.

"Mientras el incidente esta en investigación, el Servicio del Alguacil no podrá hacer una declaración en este momento. Podemos reportar que no hubo lesionados entre el personal de la autoridad", indicó la agencia federal, al agregar que no dará a conocer el nombre del reo fallecido hasta una vez que sus familiares fueran notificados.

El tiroteo ocurrió a las 16:13 horas locales (22:13 GMT) del lunes en la torre central del hospital y "la policía tomó inmediatamente el control de la situación y se eliminó la amenaza", dijo la vocero del nosocomio, Rhonda Lewallen.

Ningún empleado del hospital estuvo involucrado o resulto lesionado durante el incidente, indicó.

Oscar Villarreal, vocero del Departamento de Seguridad Publica de Texas (DPS) dijo que lo único que podía confirmar era que agentes de los "Texas Rangers", el cuerpo elite de la policía estatal, estaban asistiendo a las autoridades federales con la investigación.

El reo estaba encarcelado en una prisión federal en el condado de Ector operada por la compañía privada GEO Group. Las autoridades no precisaron el motivo por el que fue sacado de la prisión para ser atendido en el hospital.