Educación, seguridad e inversión, su prioridad

Maki Esther Ortiz Domínguez rindió su Segundo Informe de Gobierno en un formato apoyado por las nuevas tecnologías, dividido en temas de salud, turismo, inversión, sociedad, seguridad y cultura.

La alcaldesa afirmó que a dos años de gestión sus logros más sobresalientes son la entrega de más de 21 mil becas en distintos niveles educativos, el 80 por ciento de quejas resueltas ante servicios primarios, la creación de 3 parques eólicos y la inversión de 78 millones para fortalecer la estrategia de seguridad. "Sé que nos falta mucho y que el reto es grande, sé que tenemos tropiezos y muchas dificultades pero sé que juntos somos una fuerza invencible porque somos la mejor gente de México".

Al evento acudieron funcionarios estatales, locales, empresarios, líderes de cámaras, invitados especiales y ciudadanos que en total sumaron más de 2 mil personas.

En su discurso también aseguró que Reynosa recibe actualmente el 50 por ciento de la inversión extranjera directa a nivel estatal, que en este año se han creado 11 mil 807 empleos en su mayoría en la industria manufacturera y que el turismo médico va en crecimiento.

Recalcó que el gobierno estatal ha aportado más de 846 millones de pesos a diversos sectores.

También habló de 268 auditorias por las que ha atravesado, de 12 mil consultas de transparencia y del avance en 22.43 por ciento con la deuda heredada.

Los retos...

"Reconocemos que hay un rezago tremendo en la ciudad yo diría que en estos dos últimos años remontamos casi 7, pero en realidad tenemos un rezago de 30, aún así yo estoy convencida de que tenemos equipo para salir adelante con toda la sociedad". Por lo que dijo que el próximo año los esfuerzos e inversión se incrementarán en obras, campañas contra la violencia y en planes educativos.

Ortiz Dominguez agradeció y recalcó el apoyo que ha recibido al ser la primera mujer alcaldesa en la historia de la ciudad,la primera parte de su gestión finalizó tras dos años de trabajo pero el próximo mes comenzará uno nuevo como reelecta.

"Este ejercicio nos ha dejado una gran enseñanza, de que si hacemos las cosas con el corazón, si reunimos personas con capacidad, si reunimos un equipo de talento y damos resultados, la ciudadanía sabrá reconocer y darnos una nueva oportunidad".

Como invitados especiales acudió Gilberto Estrella Hernández titular de SEDUMA, Adolfo Castillo Comandante de la Octava zona militar, Eugenio Andres Lira Obispo DE Matamoros, Carlos Ruiz Peña presidente DIF, Francisco Javier Garza de Coss representante del gobernador en Reynosa e Ismael Garcia Cabeza de Vaca senador electo, diputados federales y locales.

> El editor Orlando Tomás Deándar Martínez felicitó por su trabajo y dedicación a la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, luego de rendir ayer su Segundo Informe de Gobierno.

> Al asistir como invitado de honor al evento que fue realizado en el Parque Cultural, calificó su gestión pública de excelente con aciertos que consolidan a la ciudad como un referente a nivel estatal y nacional en los temas de medio ambiente, educación, cultura y crecimiento económico.













Ceremonia. La alcaldesa Maki Ortiz Domínguez reconoció el apoyo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Por Carlos Peña Rojas

Esquemática, explícita al ponderar logros, la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez se apoyó en cinco videos para difundir acciones de un año ocho meses de su gobierno.

En sobriedad, pero musical antes de iniciar su informe y como un elemento emblemático la orquesta sinfónica del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, entonó una pieza española que evocaba éxito, cuando la conductora anunció la entrada al recinto oficial de la alcaldesa de Reynosa.

Y no menos ad hoc la interpretación de la canción de The Beatles "Let it be" (Déjalo ser), como para cuando lleguen los futuros tiempos y la dejarán ser...

Aún más, los insistentes llamados a la paz y reiterados reconocimientos al gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, evocaciones que merecieron igual número de aplausos de los asistentes.

Lleno por fuera y lleno por dentro el Centro Cultural, recinto oficial del Informe de Ortiz Domínguez.

Líderes empresariales, sindicales y de colonias populares, así como delegados federales, estatales y funcionarios municipales, acompañaron a la alcaldesa en su informe de actividades.

De primer orden los triunfos logrados en desarrollo económico y generación de empleos, sobre todo del mayor porcentaje de inversión norteamericana seguida de Japón y Corea.

Posteriormente tocó los temas de educación y deportes.

En materia de seguridad recogió los aplausos de los asistentes la frase que desafía el cumplimiento de la palabra empeñada en los tiempos que están por venir: ´´No le sacamos´´.

También destacó los resultados en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, construcción de escuelas, pavimentaciones, agua potable, alcantarillado, caminos rurales y alumbrado con lámparas led.

AÑOS DE GESTIÓN

>El recuento de lo más sobresaliente que se realizó...

Logros:

80% quejas resueltas

21 mil becas otorgadas

400 mdp en obras

78 mdp en mando único

3 parques eólicos

Tasa anual de 3.4% en empleos

Retos:

>Reforzar seguridad

>Campañas antiviolencia

>Educación

>Pago deuda heredada

>Obras Públicas

>COMAPA