Eduardo Gattás Báez: ´Mediático tema de la camioneta´

El alcalde victorense dijo que se trata de una transacción realizada por particulares por lo que no se encuentra obligado a dar a conocer de manera pública.

"Es una transacción de un particular con un particular con gastos de un particular con un particular con una suposición de un medio donde me implica con unos empresarios, pero que a final de cuentas, con mucho respeto es algo que me gasté con mi bolsillo", dijo la tarde de este jueves a su llegada a la Presidencia Municipal.

Gattás Báez recordó que en la pasada administración municipal el exalcalde Xicoténcatl González Uresti utilizó 6 millones 500 mil pesos de recursos públicos para la renta de una camioneta blindada, mientras que, en su caso, se trata de un vehículo adquirido con recursos propios – para la seguridad suya y de su familia –, y con la cual realiza sus travesías hacia la Ciudad de México así como para sus traslados en esta localidad.

"Yo sí creo en la austeridad, pero la austeridad es en el Municipio con el dinero del Municipio, yo viajo en camioneta los 750 kilómetros a México, no vuelo en avión, y tengo la austeridad en cuanto a gastos de representación, de traslado".