Edson Álvarez se despide del América

Cd. de México.

Tras el anuncio en redes sociales sobre la venta de Edson Álvarez al Ajax de Holanda, el canterano americanista se despidió de Coapa asegurando que en el Viejo Continente verán a un jugador más maduro y con ganas de seguir aprendiendo.



"Han pasado muchas cosas en estos tres años, se va un Edson Álvarez más maduro con esas ganas de seguir creciendo y de disfrutar esto que soy muy afortunado de poder vivir", declaró en conferencia.



El volante de 21 años, que fue adquirido por más de 10 millones de dólares, señaló que vivió momentos de mucha nostalgia antes de firmar con el cuadro de Ámsterdam.



"Fueron días complicados pero también los más felices de mi vida al pensar la gran oportunidad que se da para mí, entonces fue más esa emoción, muchos sentimientos pero fueron días que voy a recordar para siempre", añadió.



En tanto, Miguel Herrera subrayó el buen momento en el que Álvarez llegará a Europa. El mexicano viene de ganar la Copa Oro, Copa MX y la Liga MX en la temporada 2018-19.



"Me da mucho gusto por él, por la persona que es, no me da mucho gusto por el técnico porque perdemos una gran pieza de nuestro plantel, pero me parece que lo merece, está en un gran momento de poder emigrar, tomó una gran decisión él y la gente que lo representa", finalizó.

Gracias por tanto mi amado @clubamerica los llevo para siempre en mi corazón.???? #EA4 pic.twitter.com/zJfwJnrr0b — Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) July 19, 2019