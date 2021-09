Ebrard: en la Cancillería "hemos tenido el privilegio de poder contribuir a salvar vidas"

Además, destacó que el libro surgió para compilar los aprendizajes frente a la pandemia. Actualmente "no tenemos un texto como éste que nos diga cuál fue la estrategia de México, (en otras crisis). Entonces no queremos que eso vuelva a suceder, porque es muy fácil que se pierdan las lecciones aprendidas." Una de ellas, aseguró el secretario, es que "debemos tener un mapa estratégico de en qué cosas no podemos ser dependientes a ese grado, porque está en peligro la población."

En cinco capítulos, la obra busca plasmar las lecciones aprendidas al enfrentar la pandemia de covid-19. El primero, "Multilateralismo eficaz y solidaridad internacional", hace énfasis en el activo papel que México jugó a nivel internacional para llamar al acceso equitativo a las herramientas para enfrentar la crisis sanitaria.

El segundo capítulo, "Protección consular en tiempos inciertos", da voz a las historias del trabajo titánico efectuado por funcionarias y funcionarios en la Cancillería y en las representaciones en el exterior para hacer posible el regreso a México de más de 18 mil connacionales, y para atender a la comunidad mexicana en el extranjero. En la presentación del libro, Ebrard reconoció especialmente que las "embajadas y consulados hicieron un extraordinario trabajo día y noche para lograr que retornaran (nuestros connacionales)".

El tercero, "Suministros y equipo médico", dedica espacio a las tareas realizadas por la Cancillería para asegurar el abasto para nuestro país de insumos médicos y material de protección. Detalla, por ejemplo, la instalación de puentes aéreos con Estados Unidos y con China, lo que permitió el acceso de México a ventiladores, cubrebocas y equipo de protección que, en esos momentos, escaseaban internacionalmente.

El cuarto capítulo, "Trabajando con el sector privado: Juntos por la Salud", puntualiza los resultados de la alianza con el sector privado y la academia mexicana. Fueron estas alianzas las que permitieron crear el primer ventilador mexicano y brindar acceso a salud en instituciones privadas a personas que estaban aseguradas en el sector público, liberando así camas para la atención de pacientes con covid-19.

Finalmente, el quinto capítulo, "Vacunas y cooperación internacional", habla de la visión presidencial de traer a México vacunas, al mismo tiempo que las naciones desarrolladas tuvieran acceso a ellas. A la fecha, nuestro país ha podido acceder a más de 100 millones de dosis de biológicos. El mismo capítulo menciona la construcción de capacidades nacionales que han permitido, hasta ahora, el envasado nacional de dos desarrollos: CanSino y AstraZeneca.

El evento fue encabezado por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y moderado por Leonardo Curzio Gutiérrez.

También participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, embajadora emérita Carmen Moreno Toscano; la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta; el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga; el jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez; la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Laura Elena Carrillo Cubillas; el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, José Antonio Domínguez Carballo; y el jefe de Oficina del Canciller, Daniel Millán Valencia.