Duelen a Lionel Messi las palabras de Joan Laporta

El delantero del PSG y ex del Barcelona, reconoció que terminó dolido con el presidente del conjunto culé, luego de que Laporta sugirió que Messi no quiso jugar gratis para el club de sus amores, que atravesaba por una fuerte crisis financiera.

“Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona. Nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron sus palabras porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias”, explicó.