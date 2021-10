Dudan padres de familia del regreso a clases presenciales el 7 de febrero

Hasta que la autoridad estatal o municipal no reestablezcan el servicio de agua al cien por ciento y vaya acompañado ese oficio de convocatoria del aval de COEPRIS y Protección Civil... en tanto no se presente esta garantía no es recomendable todavía en las escuelas que falte agua regresar a clases presenciales.¨ Miguel Ángel Tovar Tapia, Presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia

"Lo que se pretende es que, en este regreso a clases, quienes vamos a regresar somos los maestros, el personal administrativo y el personal de apoyo con la finalidad de hacer un análisis exhaustivo hasta qué punto están las condiciones de cada una de las escuelas", reveló el presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia, Miguel Ángel Tovar Tapia, "una de las necesidades básicas es el lavado frecuente de manos, más allá de ello los mencionados kits para poder fortalecer los protocolos de ingreso son muy austeros de parte de la autoridad".

Sólo en esta localidad se cuenta con 482 planteles escolares de los cuales alrededor de 145 carecen del servicio de agua potable de manera regular, estas escuelas se localizan en colonias de la periferia con acento en el sector poniente de la localidad, es decir, alrededor del 30 por ciento de la población en edad escolar carecería de este servicio si es que se decreta que el siete de febrero del 2022 regresen todas las instituciones educativas a actividades presenciales.

"Además, la autoridad de Salud ha dicho que es posible que venga un rebrote de otra ola de contagios, para esto la autoridad educativa, la autoridad de salud, están previendo que el regreso a clases obligatorio esté al cien por ciento", asimismo indicó que alrededor de estas fechas se intensificarán las actividades partidistas como parte del proceso electoral 2021-2022 para la elección de gobernador, cabe recordar que el pasado 16 de junio dio inicio la tercera ola de la COVID-19 tras casi dos semanas del término de campañas del proceso electoral de este año.

El profesor Tovar Tapia indicó que para una mayor seguridad se debe de contar con cobertura de la vacuna antiCOVID-19 en todos los niños y adolescentes en edad escolar, no solo aquellos con alguna morbilidad, "hasta que la autoridad estatal o municipal no reestablezcan el servicio de agua al cien por ciento y vaya acompañado ese oficio de convocatoria del aval de COEPRIS y Protección Civil... en tanto no se presente esta garantía no es recomendable todavía en las escuelas que falte agua regresar a clases presenciales".