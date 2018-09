Dudan que Capitolio apoye TLC con México

Washington DC, Estados Unidos.

En su primer análisis del tema, investigadores del Servicio de Investigación Congresional (CRS, por sus siglas en inglés) evitan dar por sentado que en el Capitolio avalarían el pacto bilateral logrado entre Estados Unidos y México por encima de uno trilateral.



"Las pláticas con Canadá no han concluido y es poco claro si el Congreso apoyaría un acuerdo que no incluya a Canadá", asegura el reporte sobre el acuerdo preliminar con México anunciado el 27 de agosto por la Administración del Presidente Donald Trump.

Alcanzado en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), el acuerdo preliminar de Washington con México concluyó semanas de negociaciones privadas y queda aún pendiente si Estados Unidos y Canadá lograrán saldar sus diferencias



La semana pasada, el principal encargado de los temas de comercio exterior en la Cámara Baja estadounidense, Kevin Brady, aseguró en una entrevista que no dejarían a México colgado y avanzarían en la consideración del acuerdo, aún sin que Canadá se sume.



Sin embargo, analistas han dudado que el Capitolio avale un acuerdo que no incluya a Canadá pues la notificación original de inicio de negociaciones enviada por la Administración Trump al Capitolio -en mayo de 2017- se hablaba de la búsqueda de un pacto trilateral.



Apenas este martes, el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, aseguró que la Administración Trump procedería en presentar antes del 1 de octubre el texto del acuerdo preliminar alcanzado con México, esperando que Canadá pueda sumarse más tarde.



"Algunas cosas 'resueltas' entre Estados Unidos y México podrían continuar sujetas a negociaciones con Canadá", advirtió el reporte del CRS, el cual describe brevemente los elementos del acuerdo dados a conocer el 27 de agosto al anunciar el acuerdo.



Desde mayo de 2017, la Administración Trump inició la renegociación del TLC con México y Canadá, vigente desde 1994, bajo el amparo de la Ley de la Autoridad de Promoción del Comercio de 2015 (TPA, en inglés) que el Capitolio concede para que el Ejecutivo pueda negociar.



Siguiendo las reglas de la TPA, el Gobierno estadounidense debe presentar el texto del acuerdo con México antes del 1 de octubre para que la firma del acuerdo pueda ocurrir antes de que el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, deje el cargo el 1 de diciembre próximo.



En su locución del martes, Lighthizer aseguró que el equipo del Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, está de acuerdo con que Peña Nieto firme el acuerdo añadiendo además que Estados Unidos prefiere no iniciar una negociación nueva con la nueva Administración.