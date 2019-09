Duda ex jugador holandés de la creatividad de Edson como medio

El ex jugador del Ajax, Ronald de Boer, afirmó que no ve a Edson Álvarez con las cualidades suficientes para ser mediocampista en los encuentros del equipo en la Champions League.

"He visto dos o tres veces a Edson Álvarez. Ante el Apoel hizo un gol muy importante que le dio confianza. Aún no tengo muy claro si es medio o central. Mi primera visión es que más defensa que medio", dijo el entrenador de la Sub 19 del Ajax para ESPN.

"Ante el Valencia o Chelsea (rivales de grupo), que son buenos equipos y con jugadores de calidad, Edson puede jugar en el medio. Pero cuando el Ajax tenga la posesión, igual no tiene la calidad que se necesita; no es muy creativo en mi opinión. Pero tengo que esperar a ver cómo evoluciona".

El Ajax debuta mañana en el torneo continental cuando reciba al Lille, juego en el que el mexicano puede tener minutos.

"Los mexicanos juegan con corazón y siempre lo dan todo. Juegan concentrados y son muy luchadores. Están siempre listos para pelear. Con pelota son buenos técnicamente y esto en Ajax es importante, ya que jugamos con cabeza y no con fuerza; esa es nuestra filosofía", agregó De Boer.