Dua Lipa, la Madonna de la Generación Z

Dua Lipa es una de las estrellas más poliédricas y activas del pop actual. A la vez, es probablemente la artista a la que peores titulares se le sacan en prensa. De alguna manera, esta cantante de origen kosovar, cuyo padre lideró uno de los grupos de rock balcánicos con más ascendencia (Oda) y luego se dedicó al marketing y a la producción de eventos musicales, se ha convertido en un intento de escenificar el cambio de ciclo que se atisba entre lo que ha sido la obsesión mediática por los millennials y el desconcierto universal que provoca la Generación Z.

Dua Lipa, abogada de aquel feminismo que tiene más que ver con el manual de cómo emprender que con la agitación social, se había salido del camino que marcan las preguntas sobre feminismo de las revistas.

"Creo que el feminismo no trata de odiar a los hombres, sino de pedir igualdad de oportunidades", había declarado a una revista mensual,

DE ESPÍRITU ALTRUISTA

Dua Lipa tiene con su padre una ONG con sede en Pristina que lucha contra la pobreza en Kosovo, país al que su familia retornó cuando tenía 11 años y en el que pasó un tiempo antes de retornar a Londres.

Tiene diez tatuajes, todos minúsculos y uno de ellos recrea una obra del artista Keith Haring.

"Aún no puedo permitirme una obra original suya", escribió en sus redes cuando llegó el momento de mostrarlo. GQ la calificó de Madonna para la Generación Z. Aunque la verdad, es mucho más Madonna que Generación Z, tanto por acción como por emoción.

Por ejemplo, cuando ya estaba en lo más alto, su manager le preguntó con quién le gustaría trabajar. Ella respondió: Chris Martin. Y al cabo de unos días Dua Lipa estaba en el estudio de Martin en Malibú poniéndole sus canciones y felicitándole por haber escrito "All Good Things" (Must Come to an end), tema que interpretó Nelly Furtado y que resulta ser una de las favoritas de la vocalista de origen kosovar.

Creo que hay magia en todas las cosas. El pop debe ser divertido. No puedes enfadarte por cada pequeño detalle. Tengo sorpresas preparadas para mis fans este año". Dua Lipa, cantante