Drew Brees logra acuerdo por dos años con Santos

El quarterback Drew Brees acordó una extensión de contrato de dos años por 50 millones de dólares con los Santos de Nueva Orleans, dijo una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló el martes con The Associated Press a condición de preservar el anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado. Dijo que 27 millones de dólares están garantizados en el primer año.



Brees, que cumplió 39 años en enero, podía haberse convertido en agente libre este miércoles. Pero ha dicho que quería concluir su carrera en Nueva Orleans, donde ha jugado desde el 2006, ganó un Super Bowl y liderado una de las ofensivas más productivas en la NFL desde su arribo.



La campaña pasada, Brees completó un récord de 72% de sus pases, para 4.334 yardas, con 23 touchdowns y ocho intercepciones. Fue cuarto en la liga en pases y los Santos fueron segundos en ofensiva total.